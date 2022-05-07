懲教署宿員疑逃走 龍翔道上演追逐戰

一名居於懲教署中途宿舍的十七歲宿員昨疑趁機逃走，期間跨越龍翔道行車線，險象環生。



片段所見，該名男子爬上分隔路中的兩米高石壆，跳落另一方向的馬路逃走，駛至車輛見及，急忙煞車。兩名心口掛着工作證的男子亦追捕而至，最終無奈目送對方離去。消息指少年居於懲教署中途宿舍豐力樓，有監管令在身，昨日懲教署職員安排他做清潔工作，有人趁機逃走。