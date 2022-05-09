首要解決房屋問題 爭與內地通關 李家超1416票當選得票逾99%

第六屆行政長官選舉昨天舉行，唯一參選人李家超獲一千四百一十六名選委投支持票，不支持票僅八張，以超過九成九得票率當選，成為歷任行政長官中最高。李家超承諾會忠誠、堅毅地承擔歷史使命，首要工作是組班，指有許多有經驗及能力的人才會加入新一屆政府。他指，上任後首要解決房屋土地問題、與內地商討免檢疫通關，以及適時推動《基本法》二十三條立法等。



行政長官選舉昨早在灣仔會展舉行。選管會主席馮驊公佈點票結果，選委會共有一千四百六十一名委員，當中一千四百二十八人投了票，另三十三人沒有投票，投票率是百分之九十七點七四，有六名選委在竹篙灣票站投票，結果有四票屬無效票，均為未經填劃的選票，但毋須經選舉主任裁定是否問題選票。馮驊形容，投票及點票過程暢順，點票只花約二十三分鐘，滿意今次安排。

趕忙組班 指香港不乏人才



李家超獲一千四百一十六名選委支持、八票不支持，當選第六屆行政長官。他發表勝利宣言，衷心感謝所有投票的選委、市民及所有支持他的人。對於八名選委投不支持票，他會繼續爭取他們支持，並以實際行動讓市民知道，他正盡力解決問題。李形容，昨日同時是母親節、佛誕及國際紅十字會定立的世界微笑日，希望社會各界可開心迎接這個歷史性日子。他承諾，將忠誠、堅毅地承擔歷史使命，肩負重大責任，團結香港市民，帶領市民同為香港開新篇。



李強調，上任後首要解決房屋土地供應問題，因這是港人最關注的問題，會根據政綱，成立土地供應統籌組及公營房屋行動小組，分別由兩個司長領導，並要求公營房屋行動小組成立後三個月內提交報告。

適時就23條立法



他強調，距離上任只有不夠兩個月，目前首要工作是組班，但強調對組班有信心，因本港不缺人才，而在「愛國者治港」原則下，不少有心人希望貢獻香港，他相信許多有經驗及能力的人才會加入新一屆政府。



李指，《基本法》二十三條立法是香港的憲制責任，他將與政策部門及法律專家研究相關問題，新一屆政府一定會適時推動立法工作。而他上任後，會盡快與內地商討免檢疫通關，但前提是社會各界要配合控制疫情，並提升疫苗接種率。他回應傳媒提問時指，行政長官要向選委解釋理念及政綱，但更重要是得到市民認同，所以他亦多次重申，票數是重要的支持，但更重要是獲得市民支持。他又強調，有信心能組成一個「能做事」、「做到事」的政府，獲得市民支持。他重申政改不是新一屆政府優先工作，但強調會保持與不同意見人士溝通。