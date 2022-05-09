薪金加一成 每月40多萬

李家超成為特區之首，獲得加薪。早前他擔任政務司司長期間，月薪約三十八點六萬元，七月一日上任特首後，月薪會增長一成，加約三萬多元至四十多萬。同時，李家超現住何文田帝庭園，他正式出任行政長官後可以遷入中環上亞厘畢道的禮賓府。



行政長官及配偶均可免費享有與公務員相同的醫療及牙科護理福利，若特首配偶隨行作公務外訪，開支亦以公帑支付。同時，行政長官亦獲配古洞的行政長官粉嶺別墅，該別墅的面積達二點三公頃，主要供特首與家人度假、招呼外賓及舉辦宴會之用。



此外，擔任政務司司長時，李家超的座駕使用「CS」車牌；成為行政長官後，其座駕沒車牌號碼，會按規定掛上香港區徽。