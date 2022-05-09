邀太太上台 感激照顧家庭

李家超高票當選行政長官後，展現溫情一面，即時邀請太太林麗嬋上台祝賀。李家超感謝太太多年照顧家庭，祝太太母親節快樂，期間一度哽咽，強調「我好強調選舉工作，係個人問題，唔需要家人參與，但好感謝佢哋支持」。



李家超與太太在台上擁抱，太太祝賀他，他送上鮮花，形容昨天是歷史時刻，亦是母親節，因此所以誠意邀請太太參與，並特意感謝太太作為母親，照顧家庭多年，藉此機會祝太太母親節快樂。



李指，因工作關係，自己較少時間留在家人身旁，幸得太太照顧家庭。其後他一度哽咽，形容：「我同香港所有爸爸同丈夫一樣，愛自己家人，愛自己太太」。李家超當選後，一批支持李家超的選委亦到台上與競選團隊一同合照，但李家超的兩名兒子未有現身。