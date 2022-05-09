六人須在竹篙灣投票 選委幾經波折返港投票

■李家超及太太出席行政長官當選記者會。

潘佩璆

行政長官選舉，多位身在外地的選委趕回港投票。早前身在孟加拉的港區人大顏寶鈴，回港時經歷兩次航班熔斷，最終繞道經大馬回港，上周完成隔離後，昨日前往會展投票，另有六名選委在竹篙灣投票。除灣仔會展的主要投票站外，今屆特設竹篙灣票站，供需隔離檢疫的選委投票。選管會主席馮驊表示，有六名選委在竹篙灣投票。有傳媒報道指，當中包括社福界選委、工聯會潘佩璆、港區政協委員兼紫荊黨創始人李山、美麗華酒店非執董鄭家安，以及測量師學會前會長何鉅業。在孟加拉開廠的顏寶鈴，打算回港時經歷兩次航班熔斷，最終在馬來西亞放寬入境措施下，途經大馬回港。已接種四針新冠疫苗的她，上周四完成七天檢疫，昨日前往會展投票。她指，檢疫酒店供應緊張，預訂過程相當辛苦，期望李家超當選後，可重新檢視檢疫政策。顏寶鈴經歷兩次航班熔斷至於早前到加拿大處理親人喪事的潘佩璆，前天下午啟程回港，昨早約八時抵港，在機管局及選舉事務處人員協調下，完成所有必須的檢測程序後，約九時半至十時趕到竹篙灣順利完成投票。他指，在加拿大期間有聯絡選舉事務處，處方亦有跟進他的個案，教他如何處理相關手續和程序，他認為今次是新選舉制度下的首次特首選舉，意義重大，故希望身體力行，盡量投票。董建華休假未露面前行政長官董建華昨天未有露面，其辦公室透過公關表示，董建華正在休假，不作回應。李家超早前報名參選時，亦未獲董建華提名，競選辦主任譚耀宗當時向傳媒解釋，知道董建華身體不適，「無謂打擾佢老人家」。