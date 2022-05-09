盧文端：認真聽各界意見 「佢唔係躺平當選」

多位選委投票，全國僑聯副主席盧文端認為，投票氣氛踴躍，強調李家超認真聽社會各界意見，「佢唔係躺平當選」。他希望李家超當選後，能夠盡快與內地通關，以及解決房屋問題。



早前未有提名李家超的立法會議員田北辰則指，對李家超投支持票。他解釋，未提名李家超，是因為當時他未有政綱，又指李家超提出的政綱是短時間內撰寫，所以只是方向性，不能寫得太細緻，「分分鐘隨時轉軚，連管治威信都無埋」，期望在《施政報告》中細化，提供各項政策的時間表及路線圖。



多名政商界選委亦前往投票，包括李澤鉅、鄭志剛等。選委唐英年表示，對李家超有信心，稱讚其政綱好，內容務實。