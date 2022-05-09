鄧炳強會展周邊巡視 7000警力各區佈防

行政長官選舉順利舉行，期間警方高度戒備，動員約七千警力於全港各區佈防及巡邏，特意調配各個反恐部隊，包括機場特警組、反恐特勤隊等協助。保安局局長鄧炳強前往會展周邊範圍巡視，了解保安安排，同時探訪附近當值的紀律部隊人員，為他們打氣。



特首選舉投票及點票昨日在灣仔會展舉行，警方為防七一孤狼式襲擊等事件發生，加強佈防，動員六千至七千警力在灣仔一帶、敏感建築物，以及港鐵站等地方高調巡邏，並在告士打道及菲林明道設置路障，檢查車輛。



鄧炳強巡視會展周邊範圍了解警方在投票日的佈防、調配策略及交通封路的安排，並與前線警員交談，為他們打氣。鄧炳強說，昨日是完善選舉制度、落實「愛國者治港」原則後首次舉行的行政長官選舉，對香港意義深遠，保安局及轄下紀律部隊必定竭盡所能，為香港護航，確保選舉安全有序進行。