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日報新聞 > 港聞

林鄭：會做好交接 今會見李家超

2022-05-09 列印
■林鄭月娥今日上午會在行政長官辦公室會見李家超。
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特首林鄭月娥昨發聲明稱第六屆行政長官選舉順利完成，衷心祝賀李家超當選，她和本屆政府會與候任行政長官做好交接，全力為新一屆政府就任提供一切所須的協助。

林鄭月娥今日上午會在行政長官辦公室會見李家超，二人之後會見傳媒。前特首梁振英亦於社交平台表示，祝賀李家超成為第六任行政長官當選人。

此外，澳門特區行政長官賀一誠發出賀函祝賀李家超當選，希望兩地在參與高質量建設粵港澳大灣區、融入國家發展大局的進程中，實現自身更好發展。■梁振英祝賀李家超成為第六任行政長官當選人。
■梁振英祝賀李家超成為第六任行政長官當選人。
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