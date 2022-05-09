九龍城私家車自焚

九龍城富豪東方酒店對開行車線發生意外，一架私家車行駛期間突然自焚，全車人急忙逃生，幸無大礙。一輛七人車昨午三時許，沿太子道東天橋往旺角方向行駛，至近富豪東方酒店對開路段時，突然冒煙起火，幸司機及乘客及時棄車逃生。據網上片段所見，現場火勢非常猛烈，令全車陷入火海，大量黑煙席捲半空。

消防接報到場射水灌救，涉事私家車嚴重焚毀，事件起火原因仍在調查，不排除因機件故障肇禍。受大火影響，現場交通一度擠塞。