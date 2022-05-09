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上海衞健委： 未發現變種病毒

2022-05-09 列印
■北京新增六十二宗本土個案。
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內地前天新增四千三百八十四宗新冠本土個案，上海佔三千九百多宗。上海市衞健委指當地疫情正處於「逆水行舟、不進則退」的關鍵時期，澄清當地目前未發現傳播力更強的新冠變種病毒株。北京新增六十二宗本土個案，市疾控中心說今輪疫情存在兩條獨立傳播鏈，但社會面仍存在隱匿傳染源頭，疫情傳播仍未完全阻斷。朝陽區封控區實行區域封閉，臨時管控區除做核酸外，實行足不出樓。

此外，台灣新增約四萬四千宗本土個案，再多十二名患者離世，創今年單日新高。
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