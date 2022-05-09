  • 2022年5月9日 星期一
  • 24º
  • 79%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 吳業坤特首選戰李家超牡丹金閣荃灣豬肉檔

日報新聞 > 港聞

七旬婦疑服藥自殺

2022-05-09 列印
■駐場救生員為老婦急救。
Previous Next

淺水灣有七旬婦人疑服藥企圖自殺，被發現倒臥於灘面帳幕內陷入昏迷，駐場救生員為其急救，在事主身上發現寫上「我吞了一百二十粒安眠藥」的紙張，召喚救護車將她送院治理，警方於現場檢獲遺書。港九拯溺員工會指昨早近十時，有泳客通知救生員指有一女子昏迷。
  據了解，事主為七十九歲康姓女子。警方接報趕抵現場，經初步調查，相信有人曾服食藥物自殺。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd