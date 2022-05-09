七旬婦疑服藥自殺

淺水灣有七旬婦人疑服藥企圖自殺，被發現倒臥於灘面帳幕內陷入昏迷，駐場救生員為其急救，在事主身上發現寫上「我吞了一百二十粒安眠藥」的紙張，召喚救護車將她送院治理，警方於現場檢獲遺書。港九拯溺員工會指昨早近十時，有泳客通知救生員指有一女子昏迷。

據了解，事主為七十九歲康姓女子。警方接報趕抵現場，經初步調查，相信有人曾服食藥物自殺。