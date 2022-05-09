施政「以結果為目標」 頻落區收集意見撰政綱

■李家超落區與街坊、商戶交流。資料圖片

李家超上月九日辭去政務司司長，翌日即獲中央批准，他即日便宣佈參選第六屆行政長官。其後，李家超獲得多名選舉委員會委員表態支持，以手持七百八十六張選委提名票報名參選，成為選舉唯一參選人。參選期間，李家超拜會多個團體及政黨，並頻頻落區與市民交流，收集意見撰寫政綱。他在上月底正式發佈三大施政理念，包括：「以結果為目標」，並強調會解決香港房屋問題。李家超上月九日正式辭去政務司司長，翌日即獲中央批准。他辭職當日見記者時表示，經過深入思考才決定參選，形容參選是出於對國家的忠誠、對香港的熱愛及對市民的負責，又強調要承擔歷史使命，與社會各界一同推動香港向前。宣佈參選後，李家超陸續獲得多名選委表態支持，他拜會多個政黨及團體，並在四月十三日手持七百八十六張選委提名票報名參選。四月十四日，選舉事務處表示，接獲李家超的提名，並宣佈他是選舉唯一參選人。其後，候選人資格審查委員會宣佈裁定李家超的提名有效。李當時表示，已完成選舉工程的首階段工作，其後會將工作重點會放在撰寫政綱。李多次落區，與市民交流，將收集到的意見在政綱反映。其中四月二十四日落區時，便到油麻地窩打老道一棟大廈探訪兩個基層住戶，李表示，明白市民希望政府解決房屋問題，強調不會低估解決問題的難度，會研究如何加快土地供應，並壓縮建屋程序，回應市民房屋需要。研加快土地供應 縮建屋程序舉行選舉工程期間，YouTube所屬的Google以遵守美國制裁為由，終止李家超YouTube競選頻道。李家超指，Google無理的所謂制裁行為屬霸凌，強調任何官員都應維護國家安全，而制裁是刻意施壓，企圖令他有所猶豫，強調這只會令他堅信所做的事正確。此外，在選舉日前的周五，李競選辦在灣仔會展中心舉辦造勢大會，逾千人參加。李上月二十九日正式發表政綱，提出四大綱領，包括一、強化政府治理能力；二、提速、提效、提量土地及房屋供應；三、提升本港競爭力；四、建立關愛社會、重視青年發展。他又提出三大施政理念：一、以結果為目標解決問題；二、全面提升香港競爭力；三、奠定穩固發展基石。在提速、提效、提量的土地及房屋供應綱領方面，李提出了「公屋提前上樓計劃」，作為短期應急措施。李家超指，在這項計劃下，即使公屋項目的配套未到位，亦會先行批准入伙，讓申請者有選擇，希望這能縮短上樓時間一年。李又指，在第六屆政府上任百日內，提交初步加快興建公營房屋的工作建議；又建議引用創新科技加快建屋，如採用集裝箱式建屋，以加快建築時間。在建立關愛社會、重視青年發展這綱領上，李提出解決跨代貧窮的試驗計劃，形容這個屬於千人計劃，冀幫助一千名住劏房的初中生，用政府、企業及非政府組織，設計方案去作出幫助。計劃會為期兩至三年，並會作檢討。另外，他又提出落實合併普通和高額長者生活津貼，提升退休生活保障。政綱亦有其他新建議，包括增設新政府「動員機制」，組成應急隊伍，集中指揮，並建立政府團隊文化，為指定的工作定下目標，訂立「關鍵績效指標」；亦會在十八區成立「地區服務及關愛隊伍」義工網絡，支援政府地區工作。