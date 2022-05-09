警隊出身屢破大案 當司局長多次「拆彈」

李家超由警隊出身，加入問責團隊十年，於五年內連升兩級，由保安局副局長升任至政務司司長，成為香港回歸後首位警隊出身的政務司司長及保安局局長，而擔任政務司司長不足一年便宣佈參選行政長官。他處事作風硬朗，擔任問責官員期間，處理過不少具爭議議題，包括高鐵西九龍站「一地兩檢」、反修例風波、《港區國安法》等等。任職警界期間，他屢破大案，包括張子強馬草壟炸藥案、紙包飲品迷暈黨案、「魔警」徐步高案等。



一九五七年出生的李家超，警政、保安範疇經驗豐富。中學畢業於九龍華仁書院，高考成績優異並獲港大工程系取錄，出於家庭原因而放棄，在一九七七年以二十歲之齡加入警隊，任職見習督察，仕途順利，扶遙直上，一○年晉升為警務處副處長，三十五年警務工作期間曾負責刑事偵緝、警察投訴等要職，屢次參與調查多宗轟動全城的案件，包括張子強馬草壟炸藥案、紙包飲品迷魂黨案、「魔警」徐步高案等。他在警隊期間透過警務處舉辦的自學計劃，獲澳洲查理斯特大學公共政策及管理碩士學位。宣佈參選後，曾有人質疑其「武官」出身，他回應指，自己有實際經驗，不是紙上談兵。



一二年，李家超獲全國政協副主席、前行政長官梁振英邀請，決定放棄英籍，加入特區政府問責班子，出任保安局副局長。一七年七月，林鄭月娥出任行政長官，他坐正保安局局長，為香港史上首位警察出身的保安局局長。掌管保安局期間，李曾處理多項政治爭議事件，包括主理「一地兩檢」、首次引用《社團條例》禁止香港民族黨運作等。

處理多項政治爭議事件



一九年，特區政府表示，要處理台灣陳同佳殺人案，並堵塞法律漏洞，提出修訂《逃犯條例》，引起反修例運動。李家超是主理官員，力推極具爭議的《逃犯條例》修訂，形容香港二十二年都未堵塞漏洞，「鴕鳥二十二年」。其後，政府其後宣佈撤回修例，但示威衝突沒有停止，並出現連串大規模街頭示威，警民衝突愈演愈烈，外界有意見批評警方對示威者的處理手法。但李家超多次為警隊辯護，肯定警方行動。



隨着《港區國安法》於二○二○年實施後，李家超成為維護國家安全委員會成員，「瓦解」涉嫌勾結外國勢力危害國家安全的《蘋果日報》，但李家超其後遭美國以損害香港自治和港人自由為由，被列入制裁名單。李家超強調，自己無懼制裁，會更堅守信念，恪守崗位。《港區國安法》實施半年後，四十七人因為籌備或參與立法會民主派初選，涉嫌顛覆國家政權，李家超當時形容，有人「圖謀以歹毒的計劃」，癱瘓政府，令香港陷入深淵。

率團赴深圳商通關



經歷反修例事件，李家超仕途「更上一層樓」，去年接替張建宗出任政務司司長，同時兼任候選人資格審查委員會主席，先裁定時任立法會議員鄭松泰選委會候選人資格無效，並通過審查百多名立法會候選人的資格。



近兩年多新冠疫情期間，李家超有份參與防疫政策，多次率團到深圳，負責與內地商討通關。在第五波疫情爆發初期，他上深圳與內地開緊急專家會議，請求內地醫護人員及檢測人員援港，同時引用《緊急法》，豁免中央援建隔離設施及內地醫護受本地法律規限。

