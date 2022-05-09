同窗分享李家超求學時鮮為人知一面 九華「風頭躉」 「少女殺手」重情誼

高票當選的李家超，給人威嚴形象，不過，多名他中學時期的同窗分享他求學時期鮮為人知的一面，指他當時展現出色的社交能力，既會讀書，亦能運動，是校內「風頭躉」，更有「少女殺手」之稱，更形容李家超重人情、重情誼的一面。



李家超一九七七年畢業於傳統名校九龍華仁書院，有舊生憶述李家超當年是校內的「風頭躉」，分享李當年「白白淨淨」，既會讀書，亦會運動，動靜皆宜，印象最深是他當年曾留及肩長髮。雖然李家超過去曾自爆小時候是「潺仔」，但該舊生指李家超當年不時參加流行派對，有「lady killer（少女殺手）」之稱，但李家超對待感情專一，與妻子林麗嬋在聯誼舞會認識後交往，畢業數年後便結婚。

「潺仔」考警察 同窗愕然



不少舊生亦大讚李家超平易近人，社交能力出色。前水務署署長林天星於中四至中七均與李家超同班，他認為李家超求學時期展現出色的社交能力，主動與班上較為安靜的同學搭話，建立友誼，而且他的談吐幽默有趣，令人舒服，更指成績標青的李家超，不會吝惜與同學分享學習秘訣，更憶述自己中六時，一度不太擅長應用數學科，與李家超傾訴後，李向他推介了一本「天書」，幫助他克服學業上的難關。



雖然李家超當時放榜前突然轉去投考警察，令一眾同窗大感愕然，但投身警隊後，生活十分忙碌的李家超，每年總會抽空出席班級聚會。律師袁燦華分享，李家超曾在席上分享警隊趣事，如以計謀誘使疑犯供出同黨，亦曾請同學到警官餐廳「食咖喱」。



林天星也說，經過多年的工作洗禮，有些人待人處事方式可能有變，但他曾在職場上與李家超見面，形容李仍是他心中那位平易近人、明辨是非、做事果斷的少年。他透露，李家超相當念舊，有天接到李的電話，稱過去曾任教兩人的數學老師，近期從澳洲回港探親，希望邀約老師和其家庭會面，吃飯敘舊，「畢業近三十年，他仍然記得以往任教的老師，是好重情的人。」