自製武器圖刺死警員防疫人員 揚言武力屠殺 激進組織六人落網

■檢獲武器當中，包括仿製槍械。

■譚威信指有關組織自二月起開始活躍。

《香港國安法》實施後，激進暴力份子表面上銷聲匿跡，但有人暗中策動刺殺警員行動。警方拘捕六名男女，年齡最小者十六歲，涉在通訊平台群組發表仇恨政府及反社會言論，起出自製弩、箭、匕首、仿製槍和少量疑似大麻。警方指有人揚言製造炸彈等大殺傷力武器，聲稱以「武力屠殺」、「大型爆炸」、「陪葬」及「劏頸」等手法，刺死警員及防疫人員。警方公佈瓦解一個激進組織，以涉嫌「煽惑他人有意圖傷人」、「發佈煽動刊物」、「管有攻擊性武器」、「仿製火器的管有」及「管有危險藥物」罪拘捕四男兩女，其中一名三十五歲報稱倉務員的男子，疑是組織主腦兼通訊群組的擁有人，其餘被捕人包括十七歲無業人士、分別十六及十九歲學生、三十六歲報稱電腦技術人員及二十八歲保安員。通訊群組宣揚暴力網絡安全及科技罪案調查科署理高級警司譚威信說，這個激進組織自二月起活躍於社交通訊平台，建立群組宣揚暴力及仇恨，圖破壞社會安寧，並策劃及討論涉極端暴力主義的行動，例如使用利器刺死警務人員及防疫人員、購買及研究使用電槍等攻擊性武器等，並討論如何製造炸彈等大殺傷力武器。據悉，該群組曾發佈逾二千條訊息，當中留言字眼包括「大屠殺」、「武力屠殺」、「大型爆炸」、「陪葬」及「劏頸」等。譚威信表示，有關行為「嚴重危害社會公共安全」，並「威脅廣大市民生命」。行動中，警方檢獲手機等電子器材，同時搜獲大批攻擊性武器，包括兩把懷疑自製的弩、十五支箭、兩支仿製槍械、一把匕首，以及少量懷疑大麻等。警方不排除稍後有更多人被捕。三名年齡介乎十七至三十六歲的被捕男子被暫控合共一項「串謀煽惑他人有意圖傷人」罪，案件今早在東區裁判法院提堂。其餘三人獲准保釋候查，須於五月中旬向警方報到。