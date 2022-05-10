自製武器圖刺死警員防疫人員 揚言武力屠殺 激進組織六人落網

警方公佈瓦解一個激進組織，以涉嫌「煽惑他人有意圖傷人」、「發佈煽動刊物」、「管有攻擊性武器」、「仿製火器的管有」及「管有危險藥物」罪拘捕四男兩女，其中一名三十五歲報稱倉務員的男子，疑是組織主腦兼通訊群組的擁有人，其餘被捕人包括十七歲無業人士、分別十六及十九歲學生、三十六歲報稱電腦技術人員及二十八歲保安員。
通訊群組宣揚暴力
網絡安全及科技罪案調查科署理高級警司譚威信說，這個激進組織自二月起活躍於社交通訊平台，建立群組宣揚暴力及仇恨，圖破壞社會安寧，並策劃及討論涉極端暴力主義的行動，例如使用利器刺死警務人員及防疫人員、購買及研究使用電槍等攻擊性武器等，並討論如何製造炸彈等大殺傷力武器。
據悉，該群組曾發佈逾二千條訊息，當中留言字眼包括「大屠殺」、「武力屠殺」、「大型爆炸」、「陪葬」及「劏頸」等。譚威信表示，有關行為「嚴重危害社會公共安全」，並「威脅廣大市民生命」。
行動中，警方檢獲手機等電子器材，同時搜獲大批攻擊性武器，包括兩把懷疑自製的弩、十五支箭、兩支仿製槍械、一把匕首，以及少量懷疑大麻等。警方不排除稍後有更多人被捕。
三名年齡介乎十七至三十六歲的被捕男子被暫控合共一項「串謀煽惑他人有意圖傷人」罪，案件今早在東區裁判法院提堂。其餘三人獲准保釋候查，須於五月中旬向警方報到。