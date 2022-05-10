屯門市民清晨入長洲拎平安包

長洲太平清醮連續第三年取消搶包山比賽，但多項傳統儀式仍如期進行，長洲太平清醮值理會仍維持派平安包，有市民特意清晨從屯門到長洲領取平安包，希望為家人取個好意頭，身體健康。有平安包店主指，原材料成本比以往貴兩成，而今年生意較去年增約兩成。



不過，有長洲居民認為，連續三年無飄色巡遊等「重頭戲」，氣氛不如以往，人流亦較往年少。但有餅店指，今年有驚喜，生意多大約一至兩成。