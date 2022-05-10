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﻿童之偉批上海强制防疫﻿ ﻿微博文章被刪帳號禁言﻿

2022-05-10 列印
■上海市新增近四千宗本土個案，另多十一人離世。
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上海嚴格防疫措施已惹爭議；中國法律學者童之偉發佈文章，指官方將民眾強制送往方艙隔離為非法，因上海市並未依法進入緊急狀態。文章被上海民眾轉發但迅速被刪除，他的微博帳號前晚已經被禁言。

上海華東政法大學法學教授童之偉具名發表文章，認為對居民使用強制手段強制送方艙隔離的任何做法都是非法，應立即停止；上海市任何機構無權強行要求市民交出住宅鑰匙，並進入住宅消毒殺菌；「緊急狀態」須經全國人大常委會依憲法宣佈才出現，上海市並未依法進入緊急狀態，即使考慮到《傳染病防治法》的規定，有關機構也無權強制送居民到方艙隔離。
上海市新增近四千宗本土個案，另多十一人離世。市衞健委指近期上海市各級醫療機關，正逐步恢復日常醫療服務。當地近日發現有餐廳和速遞公司，安排沒有電子通行證的員工配送貨物，增加傳播風險，當地警方再加大查處力度，三十五個單位的負責人被處罰。

至於新增四十九宗本土個案的北京，多區收緊防疫管控措施，朝陽區繼續嚴格落實居家辦公；而順義區亦宣佈直至周日，企業以居家辦公為主。同時，新增四十宗本土個案的廣東，逾八成個案來自湛江，當地多區道路實施臨時交通管制。

此外，台灣新增約四萬○三百宗本土個案，再多十二名患者離世，當局預計台灣疫情會在五月二十日至六月十日達至高峰，七月中差不多向下。■法律學者童之偉稱將民眾強制送往方艙隔離為非法。
■法律學者童之偉稱將民眾強制送往方艙隔離為非法。
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