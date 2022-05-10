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美股中段跌500點

2022-05-10 列印
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市場憂慮美國加息步伐，美股承接上周五跌勢，周一開市持續向下。杜指中段報三二三九八點，跌五百點；納指則報一一八八九點，跌二百五十點。滙控美國預託證券價格見四十八點二一港元，跌零點七九港元；騰訊則見三百四十點九二港元，跌八點二八港元。
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