昨日田泰安憑東廄「連連有盈」、姚廄「寶成智勝」、羅廄「路路爽」和「皇龍福將」四喜臨門，最終成為騎師王。而莫雷拉則憑文廄「紅麗舍」、蔡廄「電源之駒」和「烈風」中三元。至於羅富全和蔡約翰各自起孖後，榜首形...

2022-05-08