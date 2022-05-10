會展站開放日 市民與炸彈「打卡」

東鐵線過海段周日將會正式通車，會展站昨舉行開放日，大批早前搶到飛的市民，當然少不了一批鐵路迷，亦有家長帶同小朋友到場盡情拍照。最受歡迎的熱門打卡「景點」是二戰炸彈的彈殼，大批市民排長龍與炸彈影相。



有鐵路迷大讚會展站的佈置有心思，更有本地藝術家的藝術品，最欣賞站內設有歷史牆，可以回顧香港百年鐵路史。港鐵指東鐵線過海後，金鐘站將成為四線轉車站，已加派人手應付通車後首個工作天。港鐵車務營運總管黃琨暐說在金鐘站除貼出顯眼的標示、讓乘客更容易轉線；通車後會密切留意乘客出行習慣，再調整車務以應付需求。