康文署兩日巡查逾6000次 兩人違口罩令遭罰款

康文署在佛誕假期聯同相關部門加強巡查轄下場地，要求場地使用人士遵守群組聚集和佩戴口罩規定，由五月八日至九日下午四時，康文署人員共巡查超過六千次，共發出近三千三百次口頭勸喻，並向兩名違反口罩令人士發出定額罰款通知書。署方人員亦向市民派發宣傳單張，同時透過場地廣播及告示牌，要求提高防疫意識，及遵守各項防疫規例。