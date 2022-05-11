現代建築技術 重新演繹傳統美

香港故宮文化博物館的設計，參考了北京故宮的「紅牆、黃瓦、藍天」，展現「紅牆、黃幕、藍天」。香港故宮建築以米金色為主，配以深紅及冷灰色，館內則以淡色及大地色為主，博物館正門、每個展廳的入口則採用紫禁城城牆的朱紅色作點綴。



負責設計的許李嚴建築師事務所執行董事嚴迅奇說，香港故宮是現代化的建築，同時突顯含蓄的中華文化。博物館部份外牆特意用上耐候鋼，會隨時間由橙色變成深啡色，呼應文物的歷史痕跡。



香港故宮的另一個設計特色，是參考紫禁城的中軸線概念，地面、三樓及四樓分別設有三個面向的中庭，讓市民觀賞維港、大嶼山等景色。中庭天花以現代手法演繹紫禁城屋頂的琉璃瓦鋪設，遠看恍如竹簾，又像輕紗，雅緻飄逸。