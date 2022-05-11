  • 2022年5月11日 星期三
  • 25º
  • 97%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 天文台危坐強檢阿正王偉樑

日報新聞 > 港聞

美股中段升154點

2022-05-11 列印
Previous Next

雖然加息陰影揮之不去，但美股連番大跌之後，終於出現技術反彈，杜指早段曾升逾三百點。杜指中段報三二三九九點，升一百五十四點；納指則報一一七三七點，升一百一十三點。滙控美國預託證券價格見四十八點三一港元，跌零點一四港元；騰訊則見三百三十八點五七港元，跌二點六三港元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd