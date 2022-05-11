「傳身份證擔保」招徠 掠水後失蹤 心急鏡粉搶飛墮「假飛黨」陷阱

■騙徒要求先繳付五千多元門票款項，幸好Alvis沒有上當。

Mirror七月底連開十場演唱會，門票未正式發售，全城搶飛，造就機會給「假飛黨」掠水。警方前日拘捕一名出售假門票的男子，只是冰山一角。本報記者發現網上湧現大量「有飛賣」帖文，有自稱持票者以「傳上個人身份證影印本作擔保」招徠，鏡粉放下戒心，過數四千多元買票，騙徒收錢後去如黃鶴。消息指，今次Mirror演唱會，不少贊助商及相關機構未獲分配門票，令供應渠道受限，渴求者眾。有人在網上聲稱持有第一行「握手」門票，每張索價接近四十四萬，十分誇張。網上亦湧現不少「有票待售」的帖文，不少疑是陷阱。一名姓黎的網民在一個Mirror粉絲專頁以「小心呃人」為題出帖，指一名叫阿傑的男子，在網上兜售四張八百八十元的連位門票，每張加二百五十元，如買齊四張，總數四千五百二十元。黎聯絡阿傑，先付一千元訂金，阿傑以有其他買家想搶為由，要求黎再轉帳三千多元尾數給他，並承諾把身份證照片傳給黎作擔保。黎是Mirror「死忠」，一時心急付款，但對方收錢後失蹤，白白損失四千多元。她不忿騙徒所為，在網上公開對方惡行，警惕鏡粉小心。人肉搜尋避過一劫另一鏡粉Alvis為搶飛險中招，她見有人在社交平台出售四張一千二百八十元貴價飛，聯絡賣家，對方稱和贊助商關係密切，所以有票，可原價賣四票給她，但收二千元手續費，又要求先轉帳四張門票共五千一百二十元，交收門票時另收手續費。由於五千多元不是小數目，Alvis上網搜查，發現這名賣家經常在網上呃人，「幸好沒有一時衝動過數，否則損失慘重。」她說，就算之後買不到門票，也不會光顧黃牛黨，「黃牛黨是否真的有票，令人懷疑。」