﻿未來數日料狂風雷暴﻿ ﻿灣區雨量可達400毫米﻿

一道低壓槽會在本周中後期於華南沿岸徘徊，天文台指會帶來不穩定天氣，本港今日起往後數日會有狂風雷暴，市民要做好準備，上班上學前留意最新天氣資訊。內地中央氣象台亦預測，粵港澳大灣區未來幾日的雨量可達三百至四百毫米，局部地方日降雨量或將突破歷史高位，洪澇災害風險很高。澳門、珠海、廣州及佛山昨提前宣佈停課。



天文台預測今日有幾陣狂風雷暴，展望隨後數日雨勢有時頗大及有狂風雷暴；預料一股東北季候風在周日抵達廣東沿岸，風勢頗大，氣溫逐步下降，下周一氣溫介乎十九至二十四度，隨著低壓槽遠離沿岸地區，下周初至中期雨勢逐漸減弱。天文台續指今次低壓槽形成是由於冷暖氣團交匯、互相爭持，不過若冷、暖空氣的強弱稍有改變，便會令低壓槽以及相關雷雨的位置有好大差異。

內地中央氣象台：致災風險高



內地中央氣象台則預測，昨日起至周日，華南等地強降雨持續，為今年入汛以來最強降雨，涉及範圍廣、持續時間長、累計雨量大、致災風險高，局部地方日降雨量或將突破歷史同期極值。粵港澳大灣區昨日起一連五日的雨量可達三百至四百毫米，每小時最大降雨量為二十至五十毫米，並伴有八至十級雷暴大風等強對流天氣。



踏入風雨季節，樹木管理問題再惹關注，西貢區議員王水生日前在區議會會議上表示，區內有不少枯死的樹木，受風吹後搖搖欲墜，居民出入隨時遭跌落枯枝擊中，批評當局未能及時處理，呼籲盡快解決問題。

澳門珠海廣州停課



另外，澳門鑑於一連四日天氣不穩，有大驟雨及雷暴，決定今天非高等教育各教育階段全日停課。珠海全市中小學及幼稚園，今日亦停課一天，以確保學生安全；廣州和佛山亦提前預告停課。