內地增逾3400本土病例 京進公共場所須持陰性證明

內地前日新增三千四百多宗新冠本土病例，新增七十四宗個案的北京，全市繼續暫停堂食，明日起進入公共場所，須出示四十八小時內核酸檢測陰性證明。北京市疾控中心指順義區農商銀行數據中心的聚集性疫情，增至二十八宗感染個案，涉及七區；疫情處於早期發現階段，未來或會有更多相關病例。



上海增約三千宗個案，當地昨宣佈地鐵六號線和十六號線即日起停運，連同早前已停運的其他線，目前上海地鐵全線停運。上海市衞健委指近日新感染人士，都是來自人口密度高的舊區，會增加該區核酸篩查次數。



此外，全球新冠疫情死亡人數最多的美國，染疫逝世人數突破一百萬大關，華盛頓國家大教堂周一敲鐘千次悼念死者。