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屯門工廈檢2.3億元冰毒

2022-05-11 列印
■警方搗破一個兩億三千萬元毒品儲存倉。
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警方於前日搗破一個位於屯門區工業大廈的毒品儲存倉，檢獲約值兩億三千萬元的懷疑冰毒，以「販運危險藥物」罪拘捕一名二十四歲男子，相信他是儲存倉的倉主，負責處理毒品派發及包裝工作。案情指，警方根據線報在工業大廈內截查一名可疑男子，在他手持的紙袋內發現約二點一公斤懷疑冰毒，並調查他租用的工廈單位，發現逾三百袋共重三百三十二公斤懷疑冰毒、十五桶共重一百五十公斤的懷疑液態冰毒。
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