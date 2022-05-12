天文台：停課與否教育局決定 粵澳停課 港照返學 氣象專家：毋須跟風

中央氣象台本周一組織香港、澳門及廣州的氣象部門交流，預測大灣區受低壓槽影響，未來幾日有狂風暴雨。澳門、珠海及廣州等城市宣佈停課數日應對，但本港未有跟隨，昨天本港多區下雨，市面沒有混亂，學童如常返學，學校亦照常授課。有氣象學專家指，本港基建質素佳，大雨造成風險相對較低，故不一定要跟隨鄰近地區的防範措施。



本港周邊城市，包括澳門、珠海、廣州及佛山等昨日同時因應暴雨而決定中小學停課。澳門昨日十一時四十分發出紅色暴雨警告信號，生效一小時後取消。澳門半島早上普遍錄得超過一百三十亳米雨量，氹仔超過一百亳米雨量，部份低窪地區水浸。



廣東省氣象局則指，近一半市縣受大雨影響，預計雨勢仍將持續。珠海、中山、恩平、台山、新會等八地，發出暴雨紅色預警信號。全省一百四十個鎮街錄得超過一百毫米雨量，其中珠海斗門區乾務鎮，累積錄得最多的三百二十六點三毫米。



至於香港，昨天多區下雨，但雨勢不大，學生早上如常上學，市面交通正常運作。天文台在多區錄得超過二十毫米雨量，新界西部更錄得超過五十毫米，西貢則超過七十毫米。



被問及本港為何未有跟隨鄰近地區停課，香港天文台科學主任岑翊琳回應指，天文台一直有就天氣情況與教育局等政府部門溝通，強調停課與否，須由教育局決定。署理天文台台長陳栢緯解釋，天文台很難準確預測雨量，科學上只能提早十幾分鐘，預測暴雨的位置及雨勢，重申愈早預報，誤差愈大。天文台前助理台長、氣象學會發言人梁榮武指，香港暴雨警告系統使用了三十年，行之有效，加上本港基建質素佳，大雨帶來的風險相對較低，因此不一定要跟隨鄰近地區做法。



有網民稱讚天文台做法，「天文台今次少有地一注獨贏，無跟風停課」，但亦有網民批評：「等放學，啲雨殺到就麻煩。放學通常都係老人家去接，一老一嫩好擔心」。

未來數日天氣仍不穩



天文台預測，一道低壓槽在華南沿岸徘徊，本港未來數天會有大雨及狂風雷暴。同時，一股東北季候風會在周日抵達廣東沿岸，屆時本港風勢頗大，氣溫逐步下降。 但隨着低壓槽遠離沿岸地區，下周初至中期，天氣逐漸好轉，下周後期廣東沿岸氣溫回升。