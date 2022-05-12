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小五英文寫作呈分試攻略：唔寫「happy」、「sad」寫咩好？

2022-05-12 列印
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返學不久又要考呈分試，有家長話小朋友來來去去都淨係識得寫「happy」來表達開心，「sad」表達不開心，驚佢英文作文低分，英語老師Ms Cathy Chung 整咗個英文詞彙表，俾多啲選擇小朋友表達開心及不開心。
詳情：https://bit.ly/3MZcnbu
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