﻿物流平台糧期飄忽 ﻿﻿送遞員歎貼錢打工﻿

■李先生做了兩個月，仍有三萬多元薪金未獲發放。

■有送遞員早前在網上出帖，不滿被公司拖欠薪金。

■黃先生說很多時會同時間接多張定單，車尾箱也擺滿貨物。

疫情百業蕭條，打工仔首當其衝，有人「流了汗，無糧出」。一批物流配送平台的送遞員近日集體投訴資方糧期不準，甚至疑拖糧，涉款萬多元至數萬元不等。有員工慨歎，開工也要食飯，貼錢打工，須向人借錢渡日，境況淒涼。智能物流平台快電商Zeek送餐飲外，還運送藥物和生活用品，旗下送遞員分為自備車輛的車手和步兵，服務費按貨物數量和送貨距離逐單計算。有員工估計，現時Zeek約有一千名車手送遞員。原為私人司機的黃先生，疫情下失業，今年二月加入Zeek做車手送遞員，由於多勞多得，他為賺多點，每周開工六天，每天踩足十五、六小時，「我老婆跟我一起開工，兩人輪流揸車，我送貨上樓時，她幫手看車，以免被抄牌。」黃指，無論餐飲或生活用品定單都接，每天收入至少有千多元，「定單多，超過兩千元。」至於出糧時間，黃指每周截數一次，餐飲定單的收入，會截數後十日發出，而藥物和生活用品定單，則在截數後十七天發出。向管理層追討 僅發還部份欠薪根據支薪安排，黃以為最快二月下旬收到第一筆錢，怎料到二月尾仍未收到，「我致電客戶服務熱線查問，他們每次推說會安排跟進，一直沒過數。」到三月尾，黃才收到首筆薪金，只有九百多元，「我計過當時累積欠薪約四萬元，現在收到不足一千元，好離譜。」黃投訴，Zeek才每周轉帳數千至萬多元給他，「第一，雖然四月出了多次糧，但未夠數，第二是數目混亂，不知這次轉帳是哪段日子的薪金，亦不知是哪些定單的酬勞。」其後，黃聯同其他司機跟管理層商討，只獲發還部份欠薪，「還欠我萬多元，有些司機被拖欠數萬元。」黃指，本來Zeek承諾上周五會發放所有欠薪，最終沒兌現，令他十分失望，「我已停工，開工都要成本，油錢、隧道費和停車場，無理由貼錢打工。」他又說，被拖糧而影響生活，「要養子女要交租，向朋友借了兩萬蚊渡難關。」須向友人借錢度日在三月初入職的李先生，同樣被拖糧，四月頭首次收錢，「我每天開工十多小時，計過第一次人工應有一萬元，但只出了三千多，打電話問，只說盡快會出。」由於糧期飄忽，李在四月尾不再開工，「做了兩個月，累積薪金約七萬，現在只拿了四萬，還欠三萬。資方應承上周五出埋尾數，最後都無，當然失望啦。希望盡快拿回欠薪，因之前問人借錢支撐生活，要還錢。」李說，有十多名司機組成群組追討欠薪，「我們估計，或涉數十人，甚至更多人被欠薪，但很多人都不敢發聲。」