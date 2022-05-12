海關檢8萬件冒牌貨 包括名錶波鞋拘5人

■行動中檢獲假冒名錶。

內地假冒貴重名牌手錶，外表仿真度高，一隻索價數千元，有不法之徒圖將假錶走私海外牟利，難逃法眼。海關搗破十二宗跨境轉運冒牌貨活動，檢獲約八萬件懷疑冒牌貨物，包括仿高級瑞士名錶、電話配件及波鞋等，五人涉案落網。版權及商標調查科版權及商標跨境調查組指揮官馮衛正指，海關經過情報分析及實地勘察，鎖定元朗、葵涌及青衣等多個風險較高的拆貨場，一共偵破十二宗案件，當中十宗經初步調查後相信貨物將轉運至外地，目的地包括歐美、中東等。包裝被加工現「盒中盒」海關指，新冠疫情持續令貨運成本上升，不法份子為以利潤抵銷高成本，改為走私高價值冒牌物品到海外，包括假錶及無線耳機等。行動中，人員在元朗偵破一宗案件，檢獲五千二百隻手錶，市值五百萬港元，是海關有紀錄以來破獲單一最大宗跨境冒牌手錶案件，又提到若成功轉運至外地出售，每隻售價由約五千至一萬元不等。有人為增加海關執法難度，加工冒牌貨物的包裝。人員指，行動中在青衣一拆貨場檢獲十四箱涉款逾一百一十萬元的冒牌無線耳機，貨物分成一百個細小橙色包裝盒，將包裝盒拆除，發現「盒中盒」。另外，海關亦檢獲大批冒牌裝飾，包括女裝手袋及波鞋。人員在荃灣一個寫字樓單位拘捕一名二十五歲女子。調查顯示，被捕女子為文員，平日兼運網店售冒牌貨品。由於手袋及女裝鞋質素參差，價格僅為正貨價一成，由幾百港元至幾千港元不等。另外海關在葵涌一物流公司檢獲一個載有十四對冒牌波鞋包裹，在觀塘一工廈單位破獲一個售賣懷疑冒牌波鞋及運動用品店，即場再檢獲八百件冒牌貨，拘捕四人，包括售貨員及男店主，而檢獲冒牌貨物價格與正品相若。