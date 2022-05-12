復旦大學研究：內地倘「躺平」 將有155萬人染疫亡

上海復旦大學研究指出，內地若取消「動態清零」政策，將有一百五十五萬人染疫死亡。有關研究已在《自然醫學》期刊發表。《中國紀檢監察報》則發文，指「躺平」的後遺症已陸續浮現，認為全球新冠疫情遠未結束，事實顯示中國的「動態清零」是最好的方法。
另外，台灣單日新增五萬七千多宗本土個案，再創單日新高，並多八名患者死亡。台北副市長黃珊珊的快速檢測呈陽性，台北市長柯文哲的快檢呈陰性。
中央氣象台本周一組織香港、澳門及廣州的氣象部門交流，預測大灣區受低壓槽影響，未來幾日有狂風暴雨。澳門、珠海及廣州等城市宣佈停課數日應對，但本港未有跟隨，昨天本港多區下雨，市面沒有混亂，學童如常返學，學...
2022-05-12
天舟四號昨日凌晨一時五十六分成功發射升空，開啟中國太空站建造階段任務。搭載天舟四號貨運飛船的長征七號遙五運載火箭，在文昌航天發射場點火發射，十分鐘後飛船與火箭成功分離，進入預定軌道。飛船入軌後順利完成...
2022-05-11
俄烏戰事在烏克蘭東部持續，烏軍在第二大城哈爾科夫陸續擊退俄軍，有望重奪部份村莊控制權，但在瓦礫中掘出多具平民屍體，當局正加緊進一步搜索。位於烏克蘭東北部哈爾科夫的城市伊久姆，自戰事打開以來就不斷受到襲...
2022-05-12
社交措施逐步放寬，推動買家入市，據《星島地產網》報道，中原市務經理周毅麒表示，荃灣愉景新城2座中層A室，面積682方呎，三房套房間隔，向東南，享開揚市景及山景，獲家庭客垂青，原叫價968萬，議價後減4...
2022-05-12
美國總統拜登表示，考慮取消部份對華進口商品的關稅，以助壓抑美國通脹，刺激恒指在美團（3690）、騰訊（700）等重磅股帶領下升190點，收報19824點，二萬關得而復失，大市成交1261.52億元。摩...
2022-05-12
十六年前，阿仙奴跟熱刺爭英超第四，結果後者在煞科戰發生球員集體食物中毒事件而飲恨。本季英超，兵工廠與熱刺分別靠兩大日韓球星富安健洋及孫興民，再次為聯賽第四鬥到季尾。今晚北倫敦打吡，萬能的藍武士勢封印狀...
2022-05-12
搞笑喪屍劇《食腦喪B》，本周迎來大結局，講到喪屍病毒已蔓延全城，人人自危，何廣沛和蔣志光等主角，為救朱智賢同喪屍展開連場激戰。《頭條》直擊眾主角被喪屍圍咬的精彩場口外，更公開何廣沛偷胸圍斷正俾江嘉敏的...
2022-05-12
昨天大灣區下大雨，區內多個氣象機構之間發生一場「小風波」。事緣中央氣象台本日前組織香港、澳門及廣州的氣象部門交流，預測大灣區近日有狂風暴雨。澳門、珠海及廣州前晚宣佈中小學昨天停課，本港未有跟隨，引起市...
2022-05-12
昨晚谷中賽事在變化地舉行，姚本輝憑「觔斗雲」和「鼓浪順風」起孖，而前駒騎者希威森另贏「星耀王者」，後駒騎者梁家俊另贏「生生福運」。不過，騎師王則是取得一冠兩亞兩季的莫雷拉，他為蔡廄勝出「志勝時機」，令...
2022-05-12