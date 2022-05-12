復旦大學研究：內地倘「躺平」 將有155萬人染疫亡

內地前天新增一千九百二十七宗本土個案，較前一日大減逾四成，上海佔近一千五百宗並有七宗死亡個案，全市已有八個區和浦東部份街鎮達到社會面基本清零。北京則新增三十七宗，今日起出入黨政機關以至超市餐飲等公眾場所，須出示四十八小時核酸陰性證明。



上海復旦大學研究指出，內地若取消「動態清零」政策，將有一百五十五萬人染疫死亡。有關研究已在《自然醫學》期刊發表。《中國紀檢監察報》則發文，指「躺平」的後遺症已陸續浮現，認為全球新冠疫情遠未結束，事實顯示中國的「動態清零」是最好的方法。



另外，台灣單日新增五萬七千多宗本土個案，再創單日新高，並多八名患者死亡。台北副市長黃珊珊的快速檢測呈陽性，台北市長柯文哲的快檢呈陰性。