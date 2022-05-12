世衞：中國清零策略不可持續

世衛總幹事譚德塞（圖）周二認為，考慮到新冠病毒的特性以及對未來的預期，中國應對新冠疫情的清零政策不可持續。在北京，外交部發言人趙立堅昨回應指，中方希望有關人士客觀合理地看待中國國情和防疫方針，要弄清楚事實，「不要發表不負責任的言論」。譚德塞說世衞曾與中國專家討論「動態清零」策略，目前各界對新冠病毒有更多認識，也有更好的工具，形容現在是時候改變。



外交部發言人趙立堅指，動態清零不是追求零感染，而是以最低的成本進行疫情防控，保證人民生命健康，「中國是世界上疫情防控最成功的國家之一，這是國際社會有目共睹的事實」。他強調中國有充份信心打贏疫情防控這場攻堅戰。