國泰增海外航班 兩周確實暑假機位

國泰航空昨日舉行股東周年大會，國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，由於政府最新放寬檢疫限制及熔斷機制，需時調配航班及安排機組人員，預料未來一至兩星期才能確實暑假航班機位的安排，目前亦正增加香港和海外航班的數量。由六月初起的航班安排，包括每日均有往來香港及倫敦希斯路的航班，亦將恢復或增加往來美國、澳洲、紐西蘭及印度等地的航班。



林紹波指，飛機及機組人員均有足夠的能力迎接市場復甦，目前亦正招聘機師，以及重啟機師培訓計劃。對於國際航空運輸協會總幹事早前形容香港機場從「航空地圖消失」，國泰主席賀以禮指，如持續較低的航空運力，有失去海外航班升降時段的風險，但期望未來數個月錄得強勁復甦。