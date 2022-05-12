被捕男子二十三歲，報稱保安員。他三月在社交平台披露警員、立法會議員及其家人的資料，包括姓名、住址、電話等。他亦在前年七月正值立法會選舉前，發佈具煽惑性言論，例如要向選舉主任投擲汽油彈。
23歲男保安涉「起底」被捕
被捕男子二十三歲，報稱保安員。他三月在社交平台披露警員、立法會議員及其家人的資料，包括姓名、住址、電話等。他亦在前年七月正值立法會選舉前，發佈具煽惑性言論，例如要向選舉主任投擲汽油彈。
天文台：停課與否教育局決定 粵澳停課 港照返學 氣象專家：毋須跟風
中央氣象台本周一組織香港、澳門及廣州的氣象部門交流，預測大灣區受低壓槽影響，未來幾日有狂風暴雨。澳門、珠海及廣州等城市宣佈停課數日應對，但本港未有跟隨，昨天本港多區下雨，市面沒有混亂，學童如常返學，學...
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天舟四升空 運太空人物資入艙
天舟四號昨日凌晨一時五十六分成功發射升空，開啟中國太空站建造階段任務。搭載天舟四號貨運飛船的長征七號遙五運載火箭，在文昌航天發射場點火發射，十分鐘後飛船與火箭成功分離，進入預定軌道。飛船入軌後順利完成...
2022-05-11
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瓦礫中掘出多具平民屍體 烏軍有望重奪哈爾科夫部份村莊
俄烏戰事在烏克蘭東部持續，烏軍在第二大城哈爾科夫陸續擊退俄軍，有望重奪部份村莊控制權，但在瓦礫中掘出多具平民屍體，當局正加緊進一步搜索。位於烏克蘭東北部哈爾科夫的城市伊久姆，自戰事打開以來就不斷受到襲...
2022-05-12
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屋苑紛錄用家承接
社交措施逐步放寬，推動買家入市，據《星島地產網》報道，中原市務經理周毅麒表示，荃灣愉景新城2座中層A室，面積682方呎，三房套房間隔，向東南，享開揚市景及山景，獲家庭客垂青，原叫價968萬，議價後減4...
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騰訊領漲恒指升19 0點 大摩明年中目標21500
美國總統拜登表示，考慮取消部份對華進口商品的關稅，以助壓抑美國通脹，刺激恒指在美團（3690）、騰訊（700）等重磅股帶領下升190點，收報19824點，二萬關得而復失，大市成交1261.52億元。摩...
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亞洲兵交鋒爭前四 封印老孫
十六年前，阿仙奴跟熱刺爭英超第四，結果後者在煞科戰發生球員集體食物中毒事件而飲恨。本季英超，兵工廠與熱刺分別靠兩大日韓球星富安健洋及孫興民，再次為聯賽第四鬥到季尾。今晚北倫敦打吡，萬能的藍武士勢封印狀...
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搶先預告大結局連場喪屍激戰 何廣沛偷胸圍 絕密刪剪片段曝光
搞笑喪屍劇《食腦喪B》，本周迎來大結局，講到喪屍病毒已蔓延全城，人人自危，何廣沛和蔣志光等主角，為救朱智賢同喪屍展開連場激戰。《頭條》直擊眾主角被喪屍圍咬的精彩場口外，更公開何廣沛偷胸圍斷正俾江嘉敏的...
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李一飄 - 下雨動輒停課 太呵護怎茁壯成長｜社論
昨天大灣區下大雨，區內多個氣象機構之間發生一場「小風波」。事緣中央氣象台本日前組織香港、澳門及廣州的氣象部門交流，預測大灣區近日有狂風暴雨。澳門、珠海及廣州前晚宣佈中小學昨天停課，本港未有跟隨，引起市...
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蔡約翰1400W莫雷拉做騎師王 姚本輝起孖翻雲順風
昨晚谷中賽事在變化地舉行，姚本輝憑「觔斗雲」和「鼓浪順風」起孖，而前駒騎者希威森另贏「星耀王者」，後駒騎者梁家俊另贏「生生福運」。不過，騎師王則是取得一冠兩亞兩季的莫雷拉，他為蔡廄勝出「志勝時機」，令...
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