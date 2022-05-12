23歲男保安涉「起底」被捕

有人涉嫌於今年三月在網上公開警務人員、立法會議員，以及其家人的個人資料，並曾針對選舉主任發佈具煽惑性言論，警方昨以「披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」，以及「煽惑他人有意圖而導致身體受嚴重傷害」罪，拘捕一名男子。



被捕男子二十三歲，報稱保安員。他三月在社交平台披露警員、立法會議員及其家人的資料，包括姓名、住址、電話等。他亦在前年七月正值立法會選舉前，發佈具煽惑性言論，例如要向選舉主任投擲汽油彈。