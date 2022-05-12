黑幫男疑欠賭債 尾指遭斬甩

一名黑幫男子疑欠賭債被追斬，其中一節手指被斬至甩脫，倒臥在血泊中，有途人見狀報案，傷者送往屯門醫院搶救，警方正追緝兇徒歸案。



有途人前晚七時許，行經屯門杯渡路天橋底公園附近，發現有男子倒臥地上，地面有大灘鮮血，身上有多處刀傷，右手尾指更被斬甩，警方到場搜證。



據了解，二十九歲遇襲男子因賭博成癮，欠下賭款，被人追債，當日遭兩名分持刀及斧頭的惡煞追斬，由仁愛堂街一直追至杯渡路，最終被斬傷。