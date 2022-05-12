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美股中段升217點

2022-05-12 列印
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美國通脹率高於預期，但市場已逐步消化加息壓力，美股早段曾短暫下跌，隨即掉頭向上。杜指中段報三二三七八點，升二百一十七點；納指則報一一七二六點，跌十一點。滙控美國預託證券價格見四十八點六七港元，升零點二七港元；騰訊則見三百四十七點八四港元，跌二點五六港元。
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