青年涉盜150萬虛擬幣被捕

尖沙咀上周三發生虛擬貨幣盜竊案，有騙徒租用尖沙咀一商場店舖「經營」虛擬貨幣交易所，有女子轉帳一百五十萬元的虛擬貨幣予對方後，有人悄悄從側門離開；警方經調查拘捕一人。



油尖警區刑事支援隊第十隊偵緝高級督察湯蒨彤昨指，一名有意賣出加密貨幣的女受害人透過通訊群組聯絡買家，相約在該店交易，惟女受害人與兩名同行者按指示將虛擬貨幣轉帳至指定錢包後，對方訛稱到旁邊職員室提錢付款，有人不虞有詐於店內等待，未幾發現被反鎖便報案求助。



調查顯示，涉事店舖為空殼公司，自上月起被人以四千元租用，店內的點鈔機並沒有插上電源，電腦亦未有存入資料。警方翻查「天眼」追查事件，終鎖定疑犯身份，在深水埗區以「盜竊」罪拘捕一名二十四歲男子，報稱為酒吧員工，正被拘留調查，不排除有更多人被捕。