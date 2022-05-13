污水病毒量高 西環邨五人染疫 堅尼地城突變「疫區」 港大警示惹恐慌

■穿防護衣人員上門查核住戶資料。

■李小姐指餐廳顧客即時減少三分之二。

本港昨天新增二百九十四宗新冠確診個案，反映疫情保持回落趨勢，但堅尼地城爆發疫情，西環邨西苑臺有五人染疫，當局形容邨內污水檢測病毒量相當高，昨午起圍封全邨五座公屋強檢。但在當局公佈決定之前，港大醫學院昨早率先公開呼籲師生不要在堅尼地城午膳，但沒詳細解釋，引起人心惶惶。有區議員促請大學和政府部門改善發放疫情資訊的方法，不要觸發恐慌。衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨午在疫情記者會公佈，由上周六起西環邨西苑臺四個家庭共五人染疫，分佈不同樓層，當中三宗昨天確診。她指，西環邨污水樣本對病毒呈陽性，而且病毒量相當高，擔心邨內另外四座或有人中招，故圍封強檢全邨五座公屋。在衞生防護中心公佈西環邨情況之前，有份參與政府各區污水監測的港大醫學院，昨早近十一時在社交網站發帖，指堅尼地城及鄰近地區或有機會出現大型新冠感染群組，強烈呼籲大學師生和職員本周不要在該區食午飯，或參與任何除口罩的活動。醫學院又提醒師生進入校園前，要上載快速檢測結果至校內系統，以保護所有人，尤其是會與病人接觸者。港大發帖後，堅尼地城街坊人心惶惶。有居民不滿被標籤成疫區，要求醫學院提供更多理據。在西環邨附近的一間餐廳，員工李小姐指顧客即時減少三分之二，亦有少量客戶取消訂枱，但未能判斷是與港大醫學院的呼籲抑或與天氣惡劣有關。她指，食客來餐廳用膳都自動「抹枱、抹餐具，一樣都唔會漏」。亦有麵店顧客直言，「堅尼地城變死城」。食肆員工：顧客即時減三分二中西區區議員彭家浩向本報稱，昨午收到不少街坊查詢，部份感到恐慌，認為「港大作出呼籲 嘅目的係好」，但應該提供更多數據，縮窄範圍，並與政府改善疫情消息發佈。被問及港大的做法會否引起恐慌，張竹君回應指尊重港大決定。此外，政府昨天公佈的強制檢測名單較早前多，堅尼地城佔十五處，包括觀龍樓及港大賽馬會第三學生村；將軍澳、葵涌、九龍城亦分別有多幢大廈在列。政府表示，會陸續向有關地點的居民、清潔員工和物管員工派發合共約十九萬五千個快速抗原測試包。