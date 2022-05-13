紅磡「新旺會」桌球爆疫 150人強檢

紅磡疑爆打桌球群組。昨天錄得四十宗輸入確診個案，當中五宗是完成檢疫後驗出陽性，三宗疑為復陽個案，另二人分別由美國和菲律賓回港，曾於本周一傍晚至深夜到紅磡商業中心B座三樓「新旺會」打桌球，同一時段有至少兩人在場並其後確診，懷疑各人在本地受感染。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，同一時段曾有一百五十多人到訪「新旺會」，他們須接受強制檢測。防護中心初步調查得知，紅磡桌球室確診個案之間，互相知道其他患者在場，但未必有一同活動，期間有飲食，暫時未知哪一個確診者是病毒源頭，當局會追蹤同時段同場的一百五十名客人，展開基因排序分析，如在桌球室與確診者同枱或有除口罩就要要檢疫。



新變種病毒方面，本港發現多四宗BA.2.12.1個案，均屬輸入個案，分別由荷蘭及美國抵港，並發現多兩宗BA.4個案，分別由南非及美國抵港。