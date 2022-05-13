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內地增1852本土病例 京地鐵續封多個車站

2022-05-13 列印
■上海市衞健委指，疫情走勢趨穩向好。
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內地疫情持續回落，前天新增一千八百五十二宗新冠病毒本土個案，上海佔近一千五百宗並再多五宗死亡個案。上海市衞健委指，疫情走勢趨穩向好，但反彈風險依然存在。北京則新增四十六宗本土個案，北京地鐵昨早再封閉多個車站，目前九十二個車站採取出入口封閉管理措施，涉十八條地鐵線。

上海市衞健委指，新增感染者人數呈下降趨勢，疫情風險得到有效控制，但老舊小區、城中村等重點風險區域仍要繼續推進防疫工作。上海市郵政管理局說，當地快遞攬收和投遞業務量日均達到一百多萬單，恢復到常態水平的六分之一。

台灣疫情嚴峻，新增六萬五千多宗本土個案，再多十七名患者死亡，兩個數字同創新高，衞福部預計本月中下旬會迎來疫情高峰。
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