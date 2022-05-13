北韓首證境內有人確診金正恩令市縣徹底封鎖

全球爆發新冠疫情逾兩年，北韓首次證實境內有人確診，官方傳媒朝中社報道，當局周日在一名發燒病人驗出Omicron亞型病毒株BA.2。北韓領導人金正恩主持勞動黨政治局會議，形容發生最重大的緊急事件，要求官員盡快遏制病毒傳播，並指示全國所有市縣徹底封鎖。



會議形容是二○二○年二月至今，堅守兩年三個月的防疫戰線出現漏洞，亦批評檢疫部門無知、鬆懈，未能對全球各地不斷增加的變種病毒作出敏捷反應。不過，報道未有提及實際確診人數及可能的傳播源頭等細節。南韓總統府表示，願意向北韓提供人道援助。



此外，全球新冠疫情死亡人數最多的美國，昨日正式宣佈當地死亡人數達一百萬，總統拜登形容是一個悲劇性的里程碑，指示降半旗致哀，又指每個生命都是不可替代的損失。