338萬人已打三針 佔12歲以上人口一半

政府指截至昨日，約三百三十八萬人已完成接種第三劑新冠疫苗，佔十二歲或以上人口的百分之五十。公務員事務局局長聶德權指目前約一百萬人到期而尚未接種第三劑疫苗，過去兩周已向相關人士發出電話短訊提醒，冀合力推高接種率。「疫苗通行證」第三階段將於五月三十一日起實施，屆時須已接種第三劑疫苗。

九成世衞成員國撤入境隔離



港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，現時九成世衞成員國或地區都已取消入境隔離甚至檢測要求，預料世衞在月尾周年大會時，討論全球是否已進入疫情「後大流行」階段。



何栢良亦指，目前六十歲以上的長者於第三針「溝針」比例不高，認為部分長者或擔心復必泰疫苗的副作用，醫護亦有責任清楚交代接種兩種疫苗的安全性及成效，令市民明白「溝針」效果更好。