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日報新聞 > 港聞

美股中段跌74點

2022-05-13 列印
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美股繼續受通脹及加息等陰影打擊，三大指數早段均下挫。杜指中段報三一七五九點，跌七十四點；納指則報一一四九二點，升一百二十七點。滙控美國預託證券價格見四十六點八三港元，升零點零八港元；騰訊則見三百四十七點六八港元，升三點四八港元。
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