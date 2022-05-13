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日報新聞 > 港聞

女童跌出窗昏迷 疑獨留在家

2022-05-13 列印
■受傷女童送院。
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有獨留在家女童疑於無人看管下爬窗，失足墮至簷篷。現場消息指女童頭部受傷流血，手有骨折，送醫院急救，初時清醒，其後神智逐漸不清。

昨午四時許，警方接獲報案指有女童坐在倒卧在土瓜灣一大廈後巷一樓簷篷位置，並不斷嚎哭。警方及消防到場了解，懷疑有人後因爬窗失足，從六樓單位墮下。警方登門了解事件，惟無人應門，故爆門入屋，發現單位內沒有成人在場，懷疑有人獨留兒童在家。

警方及後聯絡女童母親協助調查，其母得知女童墮樓傷重趕至，一度情緒激動跪地痛哭。據了解，母親報稱當時前往街市買菜，曾叮囑三十九歲同居男友看管女兒。警方經初步調查，以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪拘捕何男。
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