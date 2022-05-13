廣州暴雨多人被困 澳門發紅雨警告

內地及澳門昨繼續出現大驟雨及雷暴，在廣東英德，一輛汽車被洪水沖走，據悉車上共三人，有兩人獲救，一人失聯。澳門則紅色暴雨警告信號，部份地區錄得一百五十四毫米雨量。



廣州市暴雨主要出現在越秀、海珠、番禺，海珠區新港街立新社區錄得全市最大雨量三十三點四毫米。在廣東陽江，暴雨導致多人被困，消防緊急出動救援；在廣東中山，暴雨導致多車熄火，被困人員須由消防員轉移。



澳門氣象局在昨午二時四十分發出紅色暴雨警告信號，低窪地區出現水浸。截至下午三時半，澳門大學、路環、大潭山和紀念孫中山市政公園錄得總雨量最多，其中澳門大學錄得一百五十四毫米，每小時雨量為四十三點八毫米。澳門氣象局預料未來數日持續有大驟雨及雷暴。