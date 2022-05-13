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10公眾泳池救生員不足

2022-05-13 列印
■在滂沱大雨下，仍無阻市民排隊入場游泳。
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康文署多個公眾泳池分階段重開，昨日即使下着滂沱大雨，仍無阻市民排隊游泳；但十四個率先重開泳池，有十個因為救生員不足或維修等原因，只能有限度開放。

其中維多利亞公園泳池未開門已有近百人等入場，泳客對泳池重開感到高興。但香港政府拯溺員總工會主席鄧子安指人手不足問題存在已久，即使泳池泳灘可按計劃陸續開放，但部份設施未能夠全面使用。
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