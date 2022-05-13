電子書借閱大增 七館藏使用量￼2.5倍

電子書使用量呈上升趨勢，申訴專員公署主動調查公共圖書館的電子書借閱服務。公署指疫情下市民對公共圖書館的電子書需求大增，其中七個電子書館藏的總使用量，由二○一九年約九十六萬次，飆升至二○二○年約三百四十萬次，增幅超過兩倍半。公署初步查訊顯示個別受歡迎的電子書，預約借閱人數高達數百人，輪候時間以月甚至年計。



申訴專員趙慧賢指隨著網絡及電子產品普及，市民較以往樂於閱覽電子書，引致近年公共圖書館的實體書外借量持續下降，而電子書使用量呈上升趨勢；康文署應迎合市民閱讀模式的轉變，檢視及提升公共圖書館的電子書借閱服務。