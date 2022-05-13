﻿疫下每月開支50萬苦撐 擁4酒吧東主歎損失勁﻿

■阿Joe說，「好多行家要賣樓或借錢去交租，都很淒慘。」

過去每一波疫情，酒吧都被禁開，時間比其他表列處所長，不少經營者看不到前景，關門大吉。第五波疫情回穩，酒吧、麻將館等表列處所獲准在本月十九日解禁營業，有經營四間酒吧的負責人慨歎，自第五波疫情停業以來，每月花五十多萬元支撐舖租和人工，損失慘重，即使獲准重開，原班員工已流失不少，客人亦不會一朝一夕重回幫襯。另有酒吧員工，轉職送貨員維生。在中環蘭桂坊、銅鑼灣和尖沙咀合共經營四間酒吧的阿Joe說，第五波疫情令酒吧關門四個多月，影響極大，「停業也要出一半薪金留住員工，扣除政府補助，四間舖每月開支也要五十多萬元，撐得很辛苦。」關尖沙咀酒吧 月省20萬元阿Joe說，這幾個月靠早前賺到的利潤，加上政府擔保貸款來死撐，「知道好多行家為了保住間舖，要賣樓或借錢去交租，都很淒慘。」為減輕負擔，阿Joe三月時，結束其中一間位於尖沙咀河內道的酒吧，「剛巧租約到期，索性結業不續約，起碼每月可節省二十萬元支出。」根據香港酒吧業協會統計，去年全港共有一千三百間持牌酒吧，截至今年四月，只剩下大約一千間，「單是過去兩個月，已有百多間結業，我經營酒吧十五年，都未見過這麼差的情況。」被禁營業四個多月，酒吧終獲准在本月十九日重開，但阿Joe說，面前困難多多，「首先是人手方面，很多員工已離職，根本不夠人，每間舖平均都要十二個人，但現在只有一半，尤其廚房職位最難請，因為很多都轉了去做飲食業。」他說，要請人不易，因酒吧這兩年來經常停業，很多員工轉行。另外，又要在復業前加緊培訓員工，「這一行很講求服務質素，請了一批未做過的新員工，都要提供培訓。」除了人手，阿Joe近日忙於尋找供應商，「疫情影響，很多合作開的供應商都執笠，要重新再搵。」客人流失 生意額僅回復五成阿Joe估計，酒吧重開後，生意額只能回復以往的五成，「最主要是客人流失，這幾個月酒吧停業，不少客人轉去有酒牌的餐廳消遣。」不過，他仍感謝政府體恤業界，復業後可營業至凌晨二時，「我們最初估計，復業初期只能開到十二點，現在多了兩小時，對生意有很大幫助。如果疫情持續平穩，希望能夠進一步放寬營業時間。」為了準備復業，阿Joe構思了連串優惠谷生意，「一千間酒吧同日重開，大家都搶客，所以都要提供優惠，例如買一送一，買啤酒送小食等。」