「要賺錢養家」 廚工轉做速遞員

疫情兩年多以來，酒吧只開門營業九個月，不少員工捱不住而轉行。今年二十七歲、做了酒吧廚房六年的Jerly，每月薪金約兩萬元，但第五波疫情失業兩個月後，索性轉行做速遞送貨，「沒辦法，我結了婚有子女，都要有收入養家。」他又說，現在這份工比之前辛苦得多，「做酒吧每日九個鐘，現在是十一個鐘，而且要搬搬抬抬，體力勞動大很多，做了兩個月已經又黑又瘦。唯一好處是這份工多勞多得，如果勤力點，收入可以比以前高。」酒吧即將重開，Jerly本打算重操故業，但家人勸他再三考慮，「雖然現在這份工較辛苦，但家人都不想我再做酒吧，始終不知道何時疫情又再爆發，到時又要失業。」Jerly經過考慮後，也覺得酒吧工作前景不穩定，寧願辛苦一點做速遞。