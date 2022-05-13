鄭國漢明年退休 嶺大全球招聘校長

嶺南大學校長鄭國漢任期將於明年八月底屆滿後退休，嶺大校董會已成立校長遴選委員會，以物色下屆校長，校方已委託獵頭公司在全球招聘。鄭國漢期望，學生慎思明辨，關心社會，對自己及社會負責任。



嶺大校方早前要求學生會交還會址，鄭國漢指學生會的代表性嚴重不足，而部份場地亦需要加建及維修，因此有收回必要，在完成相關工程後，會視乎教學用途、不同學生組織的需要等，再作分配。